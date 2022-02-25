Школа-интернат в Ясиноватой попала под обстрел

ВСУ продолжают наносить урон инфраструктуре Донбасса. Фото: штаб «ООС»

В результате обстрелов ВСУ в Ясиноватой получили повреждения санаторная школа-интернат, гараж и хозяйственные постройки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрела ВФУ Ясиноватой зафиксированы повреждения хозяйственных построек, гаража и спортивного зала в городской санаторной школе-интернате №14, - проинформировали наблюдатели.

Как уточнил руководитель городской администрации Дмитрий Шевченко, здание учреждения получило повреждения, однако никто не пострадал, так как в данный момент школа временно не работает и там находится только технический персонал.

- Прилеты были по территории учреждения, в спортзале, в частности, выбиты окна, - рассказал мэр.

Добавим, что в СЦКК сообщили об еще одном повреждении жилого сектора в Докучаевске - там в результате украинских обстрелов пострадало остекление в доме по улице Центральная, 62.

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