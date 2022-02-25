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Политика25 февраля 2022 16:58

При обстрелах Докучаевска пострадало здание школы и соцслужб

Кроме того, осколками от снарядов была повреждена детская площадка
Ирина ДМИТРИЕВА
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Противник продолжает наносить урон инфраструктуре Республики (архивное фото)

Противник продолжает наносить урон инфраструктуре Республики (архивное фото)

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Докучаевске сообщают о многочисленных повреждениях гражданской и жилой инфраструктуры после обстрелов ВСУ. Так, стало известно, что вследствие огневой атаки киевских силовиков в городе были повреждены несколько важных социальных объектов. Об этом проинформировали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что по улицам Октябрьская, 16; Центральная, 44 и Лихолетова, 2 получили повреждения школа №4, а также здание, где располагаются музыкальная школа и соцслужбы. Кроме того, пострадала детская площадка, что находится напротив спортивного комплекса «Доломит».

Тем временем в Ясиноватой получила повреждения санаторная школа-интернат. Как уточнил руководитель городской администрации Дмитрий Шевченко, пострадавших нет, так как в данный момент школа временно не работает и там находится только технический персонал.

- Прилеты были по территории учреждения, в спортзале, в частности, выбиты окна, - рассказал мэр.

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