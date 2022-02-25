В поселке Шахты № 29 Донецка ранены двое мужчин

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Шахты №29 в Донецке ранены двое мужчин. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По оперативной информации, ВФУ подвергли обстрелу поселок Шахты № 29 г. Донецка. По адресу: ул. Лохтина, 4 ранены двое мужчин, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ранении жителя Трудовских в Донецке.

Сегодня в результате обстрела ВСУ в Докучаевске были ранены две местные жительницы

В результате обстрела ВСУ в прифронтовом поселке Александровка, расположенном в западной части Донецка, был ранен осколком в ногу 65-летний мужчина.