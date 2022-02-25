За сутки в результате украинских обстрелов поврежден 21 дом

ВСУ продолжают стрелять по жилым кварталам. Фото: НМ ЛНР

За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины – поврежден 21 дом. Об этом сообщил заместитель руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов.

- Только за вчерашний день мы зафиксировали 33 обстрела жилых районов нашей Республики. В результате получил повреждения 21 жилой дом мирных граждан, в том числе 2 многоквартирных, - сообщил он.

Роман Иванов рассказал, что с начала текущих суток ВСУ нанесли удар с применением реактивных систем залпового огня по поселку городского типа Донецкий, выпустив более 100 реактивных снарядов.

- В результате сегодняшнего обстрела повреждено пять жилых домов в населенном пункте Донецкий, - сказал Иванов.

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