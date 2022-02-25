Трасса Горловка-Ясиноватая перекрыта из-за обстрелов ВСУ

Трасса Горловка-Ясиноватая закрыта до нормализации ситуации с обстрелами. Фото: Минтранс ДНР

Сегодня, 25 февраля, было временно приостановлено движение по трассе, соединяющей Горловку и Ясиноватую в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил глава городской администрации Горловки Иван Приходько.

- В связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая до нормализации ситуации. Прошу корректировать маршрут. Об открытии трассы сообщу дополнительно, - написал на своей странице в соцсети мэр Горловки.

Напомним, что сегодня утром после непродолжительного ночного затишья возобновились обстрелы территории ДНР. В Горловке от попадания снаряда в школу погибли две учительницы, еще одна женщина ранена.

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