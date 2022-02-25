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Политика25 февраля 2022 12:01

Опубликованы кадры последствий обстрела поселка Донецкий в ЛНР украинскими «Градами»

В результате обстрела погибли два мирных жителя, один получил ранение
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

Украинские вооруженные формирований обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» поселок Донецкий, что в ЛНР. В результате обстрела погибли два мирных жителя, один получил ранение. Управление Народной милиции Луганской Народной Республики и представительство ЛНР в СЦКК опубликовали кадры последствий.

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

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