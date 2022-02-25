Опубликованы кадры последствий обстрела поселка Донецкий в ЛНР украинскими «Градами»

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

Украинские вооруженные формирований обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» поселок Донецкий, что в ЛНР. В результате обстрела погибли два мирных жителя, один получил ранение. Управление Народной милиции Луганской Народной Республики и представительство ЛНР в СЦКК опубликовали кадры последствий.

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецкий из РСЗО "Град"

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