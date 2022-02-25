Народная милиция ЛНР захватила брошенный украинскими военными противотанковый комплекс NLAW

Неиспользованный ПТРК NLAW был найден рядом с брошенной винтовкой. Фото: УНМ ЛНР

Народная милиция ЛНР захватила брошенный военнослужащими ВСУ в районе села Лопаскино шведский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) NLAW. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

- Во время одного из боестолкновений была захвачена переносная противотанковая управляемая ракета NLAW, - сказал Филипоненко.

Он отметил, что, учитывая обстоятельства захвата, а именно ликвидацию оператора NLAW, который вел огонь по жилым массивам освобожденного подразделениями ЛНР села, это в очередной раз доказывает тот факт, что поставляемое Западом вооружение применяется не в оборонительных целях, а для уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения Донбасса.

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