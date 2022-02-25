В Донбассе около 60 украинских военных сдались Народным милициям ДНР и ЛНР

Войскам ЛНР сдались 17 военнослужащих 17 бригады ВСУ. Фото: ЛИЦ

Около 60 украинских военнослужащих сдались силам Народных милиций ДНР и ЛНР в ходе освободительной операции в Донбассе.

- Украинские военные сдаются, кто-то с белым флагом, сложив при этом оружие. На данный момент это больше 40 человек. Мы обращаемся к ним, чтобы они сложили оружие и приходили домой, - заявил заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

Тем временем, в ЛНР сообщили о том, что 17 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР.

- Бессмысленность и бесперспективность вооруженного конфликта все больше осознается простыми солдатами ВСУ, которые погибают или становятся инвалидами за политические амбиции киевской власти. Сегодня 17 военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады добровольно сложили оружие, и перешли на сторону Республики, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он заверил, что после окончания боевых действий они свободно вернутся домой к своим семьям.

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