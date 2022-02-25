Появилось видео с места обстрела школы в Горловке, где погибли двое учителей

Мэр Горловки показал последствия украинского обстрела. Фото: Скриншот из видео

Сегодня снаряды ВСУ попалив школу №50 в Горловке. Об этом сообщил градоначальник Горловки Иван Приходько.

- Улица Соколовского, 15, школа № 50 - прямое попадание снаряда, - сообщил мэр Горловки. - В результате обстрела погибло двое учителей.

Позже появилась уточненная информация и стало известно, что еще один мирный житель получил ранение.

На место обстрела приехал мэр Горловки.

- Мы таких сводок с территории Украины не видим, а на территории ДНР такие сводки есть. Продолжаются обстрелы объектов инфраструктуры, школ и социальных объектов, - говорит Иван приходько.

Жертв украинской агрессии становится все больше. Только за прошедшие сутки в Республике погибли двое мирных жителей, еще 12 были ранены. Об этом сообщает Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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