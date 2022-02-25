В Горловке снаряд ВСУ попал в здание школы: погибли двое учителей

Украинские военные продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику. Снаряды летят по гражданской инфраструктуре. Градоначальник Горловки Иван Приходько сообщил о попадании боеприпаса в школу.

- Улица Соколовского, 15, школа № 50 - прямое попадание снаряда, - сообщил мэр Горловки. - В результате обстрела погибло двое учителей.

Жертв украинской агрессии становится все больше. Только за прошедшие сутки в Республике погибли двое мирных жителей, еще 12 были ранены. Об этом сообщает Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Также в минувшие сутки повреждено 53 жилых домостроения на Донецком и Горловском направлениях.

Уточняется, что общее количество выпущенных украинскими военными по Донецкой Народной Республике боеприпасов за сутки – 1 715 единиц.

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