Коронавирус в ЛНР унес жизни еще 12 жителей

Медики напоминают о важности соблюдения противоэпидемических мер Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии в Луганской Народной Республике были подтверждены 29 121 случай заражения жителей COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

При этом, как отметили в профильном ведомстве, полным выздоровлением после прохождения курса лечения болезнь завершилась для 22 113 жителей ЛНР. Летальные исходы были зафиксированы в 3 292 случаях заражения. Причем более десятка людей скончались от последствий ковида за минувшие двое суток.

- Зарегистрированы 12 летальных случаев, - рассказали в Минздраве.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также установленных на время эпидемии санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, чаще мойте руки и проветривайте помещения, избегайте мест большого скопления людей и надевайте защитную маску в общественных местах.

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