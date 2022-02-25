Почти 6 тысяч жителей в ДНР остались без электричества

Восстановление ЛЭП осложняется не прекращающимися обстрелами Фото: Артем КИЛЬКИН

результате боевых действий в ДНР обесточены девяносто три трансформаторных подстанции, почти шесть тысяч жителей остались без электроэнергии. Об этом сегодня сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- На 7.00 25 февраля в Республике в результате обстрелов со стороны ВФУ обесточено 93 трансформаторные подстанции, девять котельных, 5 822 бытовых абонентов, проживающих в Петровском районе Донецка, Горловке, Ясиноватском и Новоазовском районах Республики, - говорится в сообщении пресс-службы.

К некоторым объектам у ремонтных бригад Региональной энергопоставляющей компании нет доступа из-за продолжающихся боевых действий. Энергоснабжение будет восстановлено, как только это станет возможным.

ВСУ за прошедшие сутки выпустили по ДНР более 1700 боеприпасов и продолжают наносить артудары. Обстановка на линии соприкосновения остается напряженной.

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