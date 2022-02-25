Из-за боевых действий обесточены 19 подстанций под Горловкой, без света остались более 1500 жителей

Из-за обстрелов пострадали системы жизнеобеспечения населенного пункта. Фото: mintek-dnr.ru

В ходе обстрела украинскими войсками поселка Комарова, расположенного недалеко от Горловки, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались более 1500 абонентов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели отметили, что вследствие этого пострадали важнейшие системы жизнеобеспечения населенного пункта.

- Остановлена работа трех котельных и очистного сооружения, - заявили в СЦКК.

В представительстве также отметили, что в городе Докучаевск в результате обстрела ВСУ были зафиксированы повреждения жилого дома по улице Садовая, 2. Там пострадали кровля, фасад и остекление. Информации о жертвах и пострадавших в данный момент нет.

Напомним, сегодня утром украинские войска возобновили обстрелы Горловки. По информации руководства местной администрации, сейчас основным ударам противника подвергаются Зайцево и поселок шахты имения Гагарина.

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