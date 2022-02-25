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Политика25 февраля 2022 6:40

ВСУ за сутки 139 раз нарушили перемирие в ДНР

Два мирных жителя погибли, еще двенадцать – ранены
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ стреляют из крупного калибра. Фото: штаб «ООС»

ВСУ стреляют из крупного калибра. Фото: штаб «ООС»

ВСУ за сутки 139 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по ее территории 1 715 боеприпасов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелы ВСУ совершены в направлении населенных пунктов: Горловка, Зайцево (южное), Верхнеторецкое (южное), Озеряновка, Широкая Балка, Васильевка, Минеральное, Сигнальное, Донецк, Жабуньки, Александровка, Старомихайловка, Луганское, Еленовка, Лозовое, Докучаевск, Григоровка, Белая Каменка, Новомарьевка, Новоласпа, Шевченко, Николаевка, Таврическое, Набережное, Петровское, Безыменное, Октябрь, Заиченко, Коминтерново, Саханка, Красноармейское, Ленинское, Дзержинское, Сосновское, - перечисляется в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки в ДНР погибли 2 и ранено 12 жителей, повреждено 53 жилых дома. Обстановка напряжена. ВСУ применяет по мирным жителям минометы и тяжелую артиллерию, включая РСЗО «Град».

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