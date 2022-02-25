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Общество25 февраля 2022 5:48

ООН продолжила свою миссию в Донецке

Питьевая вода и материалы для восстановления жилья – наиболее востребованы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Миссия продолжила свою работу в Донецке. Фото: ООН

Миссия продолжила свою работу в Донецке. Фото: ООН

Миссия ООН продолжила реализовывать гуманитарные программы на территории Донецкой Народной Республики. Это ДАН подтвердил представитель донецкого офиса Организации Объединенных Наций.

- Гуманитарные программы ООН и неправительственных организаций продолжают свою работу в Донецке, где совместно с неправительственными организациями оказывают гуманитарную помощь пострадавшим и наиболее уязвимым мирным жителям, - отметил собеседник.

По его данным, сейчас предоставление питьевой воды и небольших наборов для восстановления жилья остаются наиболее востребованными видами помощи среди населения.

Офис Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов в Донецке осуществляет координацию гуманитарной помощи, предоставляемой партнерами из числа агентств ООН, международных и местных неправительственных организаций. Офис открылся в 2015 году.

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