ООН продолжила свою миссию в Донецке

Миссия продолжила свою работу в Донецке. Фото: ООН
Миссия ООН продолжила реализовывать гуманитарные программы на территории Донецкой Народной Республики. Это ДАН подтвердил представитель донецкого офиса Организации Объединенных Наций.
- Гуманитарные программы ООН и неправительственных организаций продолжают свою работу в Донецке, где совместно с неправительственными организациями оказывают гуманитарную помощь пострадавшим и наиболее уязвимым мирным жителям, - отметил собеседник.
По его данным, сейчас предоставление питьевой воды и небольших наборов для восстановления жилья остаются наиболее востребованными видами помощи среди населения.
Офис Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов в Донецке осуществляет координацию гуманитарной помощи, предоставляемой партнерами из числа агентств ООН, международных и местных неправительственных организаций. Офис открылся в 2015 году.
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