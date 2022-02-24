Глава ДНР рассказал о первоочередных задачах после освобождения оккупированной территории Донбасса

Денис Пушилин сообщил по поводу выплат пенсий, социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 24 февраля, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в прямом эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал, что власти Республики разрабатывают план жизнеобеспечения территорий, временно оккупированных Украиной.

- Мы должны думать о последующих шагах с нашей стороны. Безусловно, вопрос будет упираться в экономику. Мы прекрасно понимаем, что уже в самые ближайшие дни ответственность за выплату пенсий, социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере будет лежать на нас. Поэтому соответствующие профильные ведомства занимаются этими просчетами. Более того, есть определенный план действий по запуску, восстановлению предприятий, которые находятся и на той территории в том числе. Нам важно сохранить рабочие места, сохранить производственные цепочки. И здесь будет непростая задача, но для нас понятная, – отметил Денис Пушилин.

Он добавил, что этот план мероприятий «в активной фазе проработки».

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