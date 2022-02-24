Украина создает из жителей Артемовска и Мариуполя живой щит для прикрытия своих войск

На выездах из городов киевские силовики установили дополнительные блокпосты. Фото: ГШ ВСУ

Украинские войска закрыли выезд для бегущих от войны людей из Артемовска (на Украине переименован в Бахмут) и Мариуполя. Тяжелые орудия перемещают в жилые районы. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По данным нашей разведки боевики 30-й отдельной механизированной бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты размещают тяжелое вооружение между жилых домов в Артемовске и Мариуполе. Кроме того, на выездах из населенных пунктов киевские силовики установили дополнительные блокпосты, запретив выезд из городов гражданского населения, – сказал Басурин.

Он отметил, что такими действиями украинская сторона нарушает нормы международного права, не предоставляя местным жителям возможность добровольно покинуть зону боевых действий по гуманитарным коридорам.

- Данные действия свидетельствуют о том, что украинские боевики планируют прятаться за спинами мирного населения, – подчеркнул Басурин.

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