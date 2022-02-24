Украинские военные в Счастье и Станице Луганской прикрываются мирными жителями

Украинские военнослужащие используют запрещенные методы ведения войны. Фото: МОУ

ВСУ размещают технику у жилых домов в Счастье и Станице Луганской, чтобы прикрыться мирными жителями. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что украинские военнослужащие используют запрещенные методы ведения войны.

- Сейчас наша разведка фиксирует, что ВСУ подгоняют технику к многоэтажным домам в городе Счастье. Также в Станице Луганской прямо во дворы мирных жителей загоняется бронетехника с таким расчетом, что в случае нанесения по ней удара обязательно пострадают мирные граждане, - сказал Марочко.

Он добавил, что в Счастье ВСУ уже ведут огонь из размещенной у многоэтажек техники.

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