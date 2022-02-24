В результате обстрела Киевского района Донецка повреждены детская больница, два дома и теплотрасса

ВСУ не прекращают обстреливать. Фото: штаб «ООС» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Здание детской клинической больницы, остекление жилых домов и теплотрасса повреждены в результате обстрелов Киевского района Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке дополнительно зафиксированы повреждения: улица Аристова, дом 2 квартира116 - повреждено остекление; проспект Киевский, 63Б - повреждена теплотрасса; проспект Киевский, 63А, квартира 20 - повреждено остекление; проспект Киевский, 61 - повреждено здание городской детской клинической больницы №1, - говорится в сообщении СЦКК.

По всем фактам военных преступлений ВСУ проведут разбирательства, а результаты - передадут Генеральной Прокуратуре ДНР. Обстановка остается напряженной. Украинские боевики стреляют по мирным жителям из минометов и тяжелой артиллерии, зафиксирована работа РСЗО «Град».

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