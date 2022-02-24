В Петровском районе Донецка поврежден водоузел

Жители остались без холодного водоснабжения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В результате обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка был поврежден водоузел. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.
Он отметил, что вследствие повреждений водоузла без воды остались 58 тысяч жителей.
- По информации Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» в результате обстрела со стороны ВСУ перебит и обесточен Петровский водоузел. Без холодного водоснабжения остались 58 тысяч абонентов, - написал он.
Сообщается также, что обстрелами ВСУ поврежден газопровод в Горловке. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контрою и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В результате обстрела ВФУ в поселке шахты имени Гагарина поврежден газопровод по улице Переяславская, - проинформировали наблюдатели.
Напомним, ранее сообщалось о повреждениях в Киевском районе столицы.
Читайте также
Украинский снаряд попал на территорию молочного завода в Донецке, возник пожар
Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, пострадавших нет (подробнее)