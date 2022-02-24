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Политика24 февраля 2022 17:13

В Петровском районе Донецка поврежден водоузел

Без холодного водоснабжения остались 58 тысяч жителей
Ирина ДМИТРИЕВА
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Жители остались без холодного водоснабжения

Жители остались без холодного водоснабжения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате обстрелов ВСУ в Петровском районе Донецка был поврежден водоузел. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что вследствие повреждений водоузла без воды остались 58 тысяч жителей.

- По информации Донецкого РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» в результате обстрела со стороны ВСУ перебит и обесточен Петровский водоузел. Без холодного водоснабжения остались 58 тысяч абонентов, - написал он.

Сообщается также, что обстрелами ВСУ поврежден газопровод в Горловке. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контрою и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В результате обстрела ВФУ в поселке шахты имени Гагарина поврежден газопровод по улице Переяславская, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось о повреждениях в Киевском районе столицы.

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