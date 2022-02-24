МВД ДНР призвало полицейских в освобождаемом Донбассе не выполнять преступные приказы

В МВД гарантировали украинским полицейским возможность продолжить службу в органах внутренних дел Республики. Фото: МВД ДНР

Руководство МВД ДНР призвало сотрудников правоохранительных структур Украины на освобождаемых территориях Донбасса отказаться от выполнения преступных приказов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

- Министерство внутренних дел ДНР предлагает отказаться от выполнения приказов ваших командиров, не связанных с осуществлением обязанностей по обеспечению безопасности граждан, - говорится в заявлении. – Не повторяйте ошибок своих коллег, которые в 2014 году поверили лживым обещаниям своих командиров, нарушили присягу и под давлением покинули родную землю, оставив ее на растерзание мародерам и другим преступным элементам.

В МВД также заявили, что в случае добровольного отказа от служения киевской власти сотрудникам полиции гарантируется безопасность и возможность продолжить службу в органах внутренних дел Республики.

- Не уничтожайте документы, информационные базы, каналы связи, объекты инфраструктуры, отсутствие которых может повредить дальнейшей работе. Постарайтесь сохранить оружие, автотранспорт, материально-техническую базу, – добавили в ведомстве.

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