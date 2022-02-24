В подконтрольном Киеву Донбассе пятерых военнослужащих сослуживцы расстреляли в спину. Фото: штаб ООС

Официальный представитель Народной милиции ЛНР, старший лейтенант Иван Филипоненко сообщил, что украинское военно-политическое руководство в очередной раз показало свое истинное лицо, цинизм и беспринципность карателей не знает границ.

- Сегодня в районе Новогригоровки пять военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, осознав бессмысленность вооруженного конфликта, а также опасаясь за свои жизни предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР. Однако, командование 30-й бригады, в лице Зиневича отдало указание на расстрел в спину своих подчиненных, - рассказал Иван Филипоненко.

Сейчас погибшие военнослужащие находятся между позициями сторон, каратели из 30-й бригады ведут огонь из стрелкового оружия. В любой подходящий момент ДНР готова эвакуировать тела для дальнейшей передачи их родственникам и близким погибших.

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