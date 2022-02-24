Энергетики ДНР возвращают свет в Горловку и Ясиноватую. Фото: mintek-dnr.ru

Сотрудники горловских центральных электрических сетей уже к полдню запитали 10 трансформаторных подстанций, 3 котельных, 617 бытовых абонентов в Центрально-городском районе Горловки, обесточенные сегодняшним утром, сообщат Министерство угля и энергетики ДНР.

- В 14.33 была включена еще одна кабельно-воздушная линия 6 кВ и восстановлено энергоснабжение 9 ТП, школы и 864 абонентов, проживающих в том же Центрально-городском районе, - говорится в сообщении.

Всего час понадобился энергетикам Ясиноватского РЭС для того, чтобы запитать в 10.45 4 ТП, 1 детский садик и 1086 абонентов Ясиноватой. К 14.38 было восстановлено энергоснабжение оставшихся 5 ТП и 166 бытовых потребителей Ясиноватой.

Данные обесточения произошли сегодня в 9.45, когда из-за обстрелов ВФУ отключилась кабельно-воздушная линия 6 кВ. Восстановительные бригады продолжают работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрел Горловки 24 февраля: Два мирных жителя погибли, еще шесть – ранены

Украинские военные стреляют даже из РСЗО «Град» (подробнее)