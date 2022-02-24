В Киевском районе Донецка от обстрелов ВСУ ранены трое жителей

Разрушения в Горловке. Фото: ТГ/Иван Приходько

Сегодня, 24 февраля, под обстрелами ВСУ снова оказались Донецк и Гороловка. Есть разрушения жилых домов, ранения получили трое жителей Киевского района столицы.

- Под обстрелом ВСУ прифронтовой Киевский район: 3 человека получили ранения. Также повреждена теплотрасса и 2 котельные, вследствие чего без отопления остались 68 жилых домов, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Также по оперативной информации представительства ДНР в СЦКК, повреждены жилые дома в Донецке и Горловке.

Петровский район Донецка:

- ул. Левомерского, 74 - выбило дверь.

Кировский район Донецка:

- ул. Фета, 33 кв.1 - повреждено остекление;

- ул. Патриса Лумумбы, 38 повреждено остекление;

- ул. Воздушная, 25Б - возгорание.

В Горловке:

- ул. Будённого, д. 107,

- ул. Магнитогорская, д. 13;

- ул. Сродникова, д. 125 (поврежден газопровод).

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