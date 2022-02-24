В ДНР поступило несколько сообщений от жителей регионов Украины с просьбами освобождения их территорий от украинских властей

Денис Пушилин. Фото: Надежда Чичерова

В адрес Донецкой Народной Республики поступило ряд обращений от жителей регионов Украины с просьбами освобождения их территорий от украинских властей. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

- Для вооруженных сил ДНР цель – это выход на границы ДНР в конституционном порядке и, наконец, что касается дальнейших шагов, решение будет приниматься исходя из ситуации, но обращения из других регионов оставшейся части Украины уже поступают, - заявил Денис Владимирович.

24 февраля Народная милиции Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР.

По данным Министерства обороны Российской Федерации группировка войск ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров. Группировка войск ЛНР, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику.