На места обстрелов выехали бригады Скорой помощи Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 24 февраля, в Донецке два мирных жителя получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела со стороны ВСУ в Кировском районе города по улице Петровского огнестрельную травму лица получил мужчина в возрасте 35 лет. Также в Петровском районе на автостанции «Трудовская» мирный житель получил контузию, - сообщил градоначальник.

На места обстрелов выехали оперативные группы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и бригады Скорой помощи.

В последнее время украинские военные усилили обстрелы ДНР по всей линии соприкосновения. Так, сегодня в Горловке один мирный житель погиб, еще пятеро – ранены.

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