Леонид Пасечник: Сложившие оружие военнослужащие ВСУ будут амнистированы

Леонид Пасечник. Фото: «Мир Луганщине»
Военнослужащие ВСУ, которые примут решение сложить оружие, будут амнистированы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Украинских солдат призываю сложить оружие и закончить это ненужное никому сопротивление. И в таком случае будет рассмотрен вопрос об их амнистии и они, возможно, получат право жить в свободной, демократической, независимой стране Украина, - сказал глава Республики.
Напомним, что на фоне агрессии украинской стороны Глава ДНР Денис Пушилин обратился за помощью к Президенту России Владимиру Путину. Сейчас на территории Донецкой и Луганской областей совместно с Вооруженными Силами России начата специальная военная операция.
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