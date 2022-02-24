Глава ЛНР Леонид Пасечник: Гуманитарная ситуация в Республике находится под контролем

Леонид Пасечник. Фото: ЛИЦ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с обращением. Руководитель государства, признанного Российской Федерацией, заявил о том, что гуманитарная ситуация в ЛНР находится под контролем

- Гуманитарная ситуация в Республике находится под контролем. Мы живем в абсолютно штатном режиме, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Магазины продуктовые работают, - заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник на пресс-конференции.

Леонид Иванович добавил, что есть, безусловно, определенные повреждения тех же газопроводов, водопроводной системы.

- Насколько я знаю, у нас отключена Западная фильтровальная станция, оставался на какой-то период без воды Кировск, часть Первомайска. Однако мы осуществили реверсные переключения, насколько можно обеспечили водой Кировск, Первомайск, - сказал Пасечник.

Украинские военные продолжают стрелять по Республики Донбасса, однако многие из них понимают, что ВСУ ждет неминуемое поражение.

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