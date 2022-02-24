Украинские военные перешли на сторону ДНР под Волновахой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие 53-й бригады ВСУ, взятые сегодня, 24 февраля, в окружение под Волновахой, добровольно сложили оружие. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на нашу сторону, - говорится в сообщении Народной милиции.

Ранее сообщалось, что взятым в окружение военнослужащим 53-й омбр ВСУ бойцы ДНР предлагают сдаться.

Напомним, что на фоне агрессии украинской стороны Глава ДНР Денис Пушилин обратился за помощью к Президенту России Владимиру Путину. Сейчас на территории Донецкой и Луганской областей совместно с Вооруженными Силами РФ начата специальная военная операция.

Мирным жителям на временно оккупированных ВСУ территориях ничего не угрожает. Управление Народной милиции обратилось к украинским военнослужащим с призывом немедленно сложить оружие и идти домой.

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