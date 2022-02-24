Военные ДНР окружили бригаду ВСУ под Волновахой. Фото: штаб «ООС»

Под Волновахой военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ взяты в окружение, им предлагают сдаться. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Народная милиция готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия, - сообщили в Народной милиции.

Ранее сообщалось о наступлении на волновахском направлении. Два населенных пункта перешли под контроль ДНР. Бои идут по всей линии соприкосновения.

Напомним, что на фоне агрессии украинской стороны Глава ДНР Денис Пушилин обратился за помощью к Президенту России Владимиру Путину. Сейчас на территории Донецкой и Луганской областей совместно с ВС России начата специальная военная операция.

Мирным жителям на временно оккупированной территории ВФУ ничего не угрожает. Управление Народной милиции обратилось к украинским военнослужащим с призывом немедленно сложить оружие и идти домой.

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