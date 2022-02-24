ВСУ возобновили обстрел поселка Александровка в ДНР

Отсюда до позиций украинских военных в Марьинке - рукой подать Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Подразделения украинской армии возобновили обстрел пригорода Донецка. Под огнем ВСУ оказался поселок Александровка, расположенный в Петровском районе столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

При этом градоначальник отметил, что прекратился обстрел еще одного прифронтового поселка столицы - Старомихайловки.

- На текущий момент обстрел Старомихайловки окончен. ВСУ возобновили огонь по поселку Александровка. Обстрел Петровского района города продолжается, - написал он на своей странице.

Напомним, ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики ведут успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- Боевики 53-й несут потери и оставляют свои позиции, - говорится в сообщении. - Штаб 53-й бригады сворачивается из Волновахи и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону, - проинформировали там.

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