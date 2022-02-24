В Горловке из-за обстрелов обесточены 32 трансформаторные подстанции и 7 котельных

После признания Республик Донбасса ВСУ усилили обстрелы. Фото: штаб ООС

На данный момент в Горловке в результате боевых действий обесточено 32 трансформаторные подстанции, 2 школы, 2 детских сада и 7 котельных. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

- Без электричества остались порядка 4 800 бытовых абонентов – жителей Центрально-городского района Горловки, - говорится в сообщении Минугля и энергетики.

Энергетики делают все от них зависящее, чтобы восстановить энергоснабжение горловчан в кратчайшие сроки.

Напомним, что в ночь на 24 февраля российская армия начала военную спецоперацию в Донбассе для защиты гражданского населения от агрессии Украины. По предварительным данным, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны ВСУ, военные аэродромы и авиация украинской армии.

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