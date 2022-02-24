В ДНР призвали украинских военных добровольно сложить оружие и не подвергать свою жизнь опасности

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин выступил с заявлением. Фото: НМ ДНР

Украинские военнослужащие не должны подвергать свою жизнь опасности, лучше добровольно сложить оружие. Об этом сегодня заявил Донецкому агентству новостей заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Сохраните свою жизнь, сложите оружие, и потом мы вместе с вами заново отстроим эту страну, - подчеркнул представитель оборонного ведомства ДНР.

Тем временем в ЛНР заявили о начале операции по освобождению временно оккупированной территории Республики. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР сделал заявление.

- Подразделения НМ ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники вооруженных сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает, - заявил Филипоненко.

При этом он призвал граждан Луганской Народной Республики, проживающих в прифронтовых районах, также жителей, находящихся на временно подконтрольной Киеву территории - не покидать свои дома и по возможности спуститься в бомбоубежище.

Читайте также

Глава ЛНР о военной операции: Те издевательства, которые мы терпели от украинской власти, уверен, закончатся

Леонид Пасечник отметил, что заявление о начале операции в Республике восприняли с огромной радостью (подробнее)