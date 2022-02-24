Глава ЛНР о военной операции: Те издевательства, которые мы терпели от украинской власти, уверен, закончатся

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник прокомментировал заявление Президента Российской Федерации Владимира Путина о начале военной специальной операции.

- Уже третий день мы находимся в состоянии эйфории. Мы рады, что возвращаемся в наш полноценный настоящий славянский мир. Заявление о начале операции мы восприняли с огромной радостью. Мы этого события ждали долгих восемь лет. Те издевательства, которые мы терпели от украинской власти, уверен, закончатся, - сказал Леонид Иванович в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

Тем временем в Вооруженных силах РФ заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.

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