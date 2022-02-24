В результате украинского обстрела в Горловке обесточены 21 трансформаторная подстанция и четыре котельных

Без электричества 4 тысячи жителей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что по предварительной информации, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины в поселке шахты Ленина в Горловке обесточены 21 трансформаторная подстанция и четыре котельных.

- Без электроснабжения остались около 4 тысяч потребителей. Детали уточняются, - говорится в сообщении.

В Луганской Народной Республике вследствие обстрелов ВСУ без электроснабжения остались более 11 тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

Тем временем в Вооруженных силах РФ заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.

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