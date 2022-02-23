В Донбассе руководство и депутаты Народного Совета ЛНР мобилизовались в ряды Народной милиции

Руководство и депутаты Народного Совета ЛНР мобилизовались в ряды Народной милиции. Фото: ЛИЦ

Депутаты Народного Совета ЛНР во главе с его председателем Денисом Мирошниченко мобилизовались. В подразделения армии Республики пошли депутаты, их помощники и лидеры молодежных проектов движения «Мир Луганщине».

- Сегодня мы с вами завершаем все те потоки представителей общественных организаций, которые мы мобилизовали. В определенный момент мы первых давали добровольцев, все они мобилизовались. Сегодня мы подводим черту. То есть, это крайняя мобилизация нас с вами во главе с первыми руководителями общественных организаций, молодежных организаций, проектов общественного движения «Мир Луганщине», - сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Автобусы доставят добровольцев в пункт распределения.

- Одно дело – праздник День защитника Отечества, когда мы за столом, другое дело праздник - когда мы все вместе. Поэтому друзья, попрошу организованно исполнить указ Главы ЛНР Леонида Пасечника о всеобщей мобилизации, - сказал Мирошниченко.

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