Эвакуация: Места и время сбора и посадки в Донецке на 24 февраля

Дончане выезжают переждать войну в Россию. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

Дончане – не пушечное мясо. В столице ДНР из-за угрозы агрессии Украины продолжается централизованная эвакуация жителей в Российскую Федерацию. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Места и время сбора и посадки населения для эвакуации на 24 февраля следующие.

Будённовский район:

- 15:00 – ул. Октября, 10.

Ворошиловский район:

- 9:00 – ул. Артема, 74а (драмтеатр, стоянка со стороны бул. Пушкина).

Калининский район:

- 08:00 – пр. Ильича, 18.

Киевский район:

- 11:00 – пр. Киевский, 36.

Кировский район:

- 9:00 – ул. Текстильщиков, 15б (школа № 97).

Ленинский район:

- 8:00 – ул. Куйбышева, 31.

Петровский район:

- 11.00 – ул. Архитекторов, 2а (ДК им. Петровского).

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