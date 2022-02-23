Эвакуация: Места и время сбора и посадки в Донецке на 24 февраля

Дончане выезжают переждать войну в Россию. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
Дончане – не пушечное мясо. В столице ДНР из-за угрозы агрессии Украины продолжается централизованная эвакуация жителей в Российскую Федерацию. Об этом сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Места и время сбора и посадки населения для эвакуации на 24 февраля следующие.
Будённовский район:
- 15:00 – ул. Октября, 10.
Ворошиловский район:
- 9:00 – ул. Артема, 74а (драмтеатр, стоянка со стороны бул. Пушкина).
Калининский район:
- 08:00 – пр. Ильича, 18.
Киевский район:
- 11:00 – пр. Киевский, 36.
Кировский район:
- 9:00 – ул. Текстильщиков, 15б (школа № 97).
Ленинский район:
- 8:00 – ул. Куйбышева, 31.
Петровский район:
- 11.00 – ул. Архитекторов, 2а (ДК им. Петровского).
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