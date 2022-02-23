Эдуард Басурин: В подконтрольном Киеву Донбассе создадут «живой щит» из мирных жителей

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинское руководство приступило к реализации планов, отработанных в рамках учений «Объединенные усилия 2021». Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Командно-штабные учения «Объединенные усилия - 2021» состоялись на Украине с 22 по 30 сентября 2021 года совместно с 15 странами, 11 из которых являются членами НАТО. Согласно плану учений, ВСУ планируют создание лагерей для гражданского населения, куда силой поместят мирных жителей, не дав им покинуть зону боевых действий. Люди, находящиеся в лагерях, будут использоваться в качестве «живого щита». Их возможная гибель послужит инфоповодом для привлечения внимания международной общественности.

Отмечается прибытие в подконтрольный Киеву Донбасс дополнительных сил нацполиции. В задачу прибывших полицейских входит препятствование выходу нелояльного населения в центральные области Украины и создание лагерей для временно перемещенных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О Минских соглашениях, российских войсках, границах Республики: Главные тезисы пресс-конференции Главы ДНР Дениса Пушилина

Руководитель государства ответил на вопросы журналистов (подробнее)