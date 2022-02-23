Эдуард Басурин: Мобилизация в ДНР будет зависеть от развития военной обстановки

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ход мобилизации в ДНР будет зависеть от развития военной ситуации на линии разграничения. Об этом ДАН сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Количество, сколько будет мобилизовано, мы эти цифры не озвучиваем. В принципе, уже Глава сказал, что это идет частичная мобилизация, не полная. Она проводится по необходимости, в зависимости от того, как будут развиваться события на линии фронта. Ситуация за эти дни только усугубилась, - рассказал Эдуард Басурин.

Он отметил, что территорию Республики все чаще обстреливают из тяжелых орудий, в том числе калибром 122 и 125 миллиметров – РСЗО «Град», минометов, вооружения танков.

- У нас есть погибшие гражданские, у нас есть раненые военнослужащие в результате обстрелов. Ситуация реально очень сложная. Из этих обстрелов это может перерасти в настоящую агрессию со стороны украинских военных, - сказал Басурин.

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