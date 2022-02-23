Под огнем украинских силовиков оказались семь населенных пунктов ДНР

Киевские военные продолжают вооруженные провокации в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Украинские силовики продолжают вооруженные провокации в Донбассе. Сегодня под их огнем оказались еще семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они отметили, что за два часа противник выпустил в направлении ДНР 75 крупнокалиберных мин.

В зоне поражения оказались Старомихайловка, Веселое и Сигнальное на донецком направлении, Пантелеймоновка, Михайловка и поселок шахты 6/7 под Горловкой, а также село Григоровка, которое расположено на юге страны.

- При обстрелах ВФУ применяли 120-миллиметровые минометы. Общее количество выпущенных ими боеприпасов составило 75 единиц, - рассказали наблюдатели.

Добавим, ранее сообщалось о том, что с начала текущих суток украинская армия 14 раз открывала огонь по ДНР с применением ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, выпустив в направлении Республики 145 снарядов и мин.

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