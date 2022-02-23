Писатель из Италии Сильвио Маркони: План Украины по уничтожению Донбасса провалился

Сильвио Маркони. Фото: ЛИЦ

Россия, признав независимость ЛНР и ДНР, доказала, что план Украины по уничтожению Донбасса провалился. Об этом заявил итальянский писатель-антифашист Сильвио Маркони.

- Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик является законным результатом восьмилетней антифашистской борьбы народа Донбасса. Я надеюсь, что этот акт обяжет фашистских и милитаристских украинских лидеров понять, что их проект уничтожения традиций, культуры и народа Донбасса провалился, - цитирует литератора ЛИЦ.

Он подчеркнул, что народ Донбасса должен иметь право самостоятельно определять свою судьбу. Акцию, посвященную признанию ЛНР и ДНР Россией, в Италии провели активисты организации «Антифашистский караван».

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