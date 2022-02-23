Денис Пушилин – о возвращении подконтрольной Киеву части Республики: Если получится, то восстановим справедливость мирным путем

Денис Пушилин. Фото: Надежда Чичерова

Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции заявил, что приложит максимум усилий для возвращения временно подконтрольной Киеву части Республики мирным путем. Но при этом он не исключил и силового сценария.

- Как дальше будут развиваться события, каким образом будет восстанавливаться справедливость - покажет время. Хотелось бы мирным путем, но получится или нет - покажет время, - сказал на пресс-конференции в Донецке Денис Пушилин.

Сегодня, 23 февраля, в столице ДНР состоялась пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Денис Владимирович и Андрей Анатольевич ответили на вопросы местных и зарубежных представителей средств массовой информации.