Жителей Алчевска, Перевальска и Свердловска просят эвакуироваться в РФ

В наличии ВСУ имеется смертельно опасное оружие. Фото: штаб «ООС»

В администрации города Алчевска в ЛНР заявили, что не снимают с повестки дня вопрос эвакуации жителей. Там подчеркнули, что несмотря на то, что военнослужащие Республики готовы отразить любые действия противника, все же никто не застрахован от последствий применения того смертельного оружия, которое имеется в наличии ВСУ - реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град» или тактического ракетного комплекса «Точка-У».

- Поэтому сегодня ведется разъяснительная работа, чтобы жители все-таки на короткое время оставили территорию города Алчевска. Тем более, что Российская Федерация предоставляет условия для проживания. Условия нормальные: мы связываемся с теми людьми, которые выехали централизованно, все находятся в абсолютно нормальных условиях. Необходимая помощь детям, старикам оказывается, даже предоставляются рабочие места, чтобы люди заработали какие-то деньги, - рассказал заместитель главы городской администрации Иван Держий.

Подобные заявления прозвучали и от руководства администраций Перевальского и Свердловского районов.

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