В ЛНР опубликовали кадры последствий попадания противотанковой ракеты в гражданский автомобиль

Последствия украинского обстрела. Фото: ЛНР в СЦКК
Кадры последствий обстрела украинской Армией села Березовское Попаснянского района Луганской Народной Республики, в результате которого погибли два мирных жителя опубликовали сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Последствия попадания противотанковой управляемой ракеты в гражданский автомобиль, в результате которого погибло двое мирных жителей в районе населенного пункта Березовское, - сообщили в Представительстве Республики в СЦКК.
Последствия украинского обстрела. Фото: ЛНР в СЦКК
Последствия украинского обстрела. Фото: ЛНР в СЦКК
Последствия украинского обстрела. Фото: ЛНР в СЦКК
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