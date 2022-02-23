В ЛНР опубликовали кадры последствий попадания противотанковой ракеты в гражданский автомобиль

Последствия украинского обстрела. Фото: ЛНР в СЦКК

Кадры последствий обстрела украинской Армией села Березовское Попаснянского района Луганской Народной Республики, в результате которого погибли два мирных жителя опубликовали сотрудники представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Последствия попадания противотанковой управляемой ракеты в гражданский автомобиль, в результате которого погибло двое мирных жителей в районе населенного пункта Березовское, - сообщили в Представительстве Республики в СЦКК.

Последствия украинского обстрела. Фото: ЛНР в СЦКК

Последствия украинского обстрела. Фото: ЛНР в СЦКК

Последствия украинского обстрела. Фото: ЛНР в СЦКК

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