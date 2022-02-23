Денис Пушилин пояснил, с чем связано увеличение числа добровольцев на мобилизационных пунктах Республики

На призывные пункты прибывают добровольцы. Фото: НМ ЛНР

На прошедшей пресс-конференции в Донецке у Главы ДНР Дениса Пушилина поинтересовались, с чем связано увеличение числа добровольцев на мобилизационных пунктах Республики и не является ли сама Украина причиной такого подъема людей.

- Виновата ли Украина? Виновата. Почему наши добровольцы с таким пиететом относятся к необходимости защищать свою землю? Это тоже очевидно. Они знали когда-то про нацистов из учебников, из рассказов дедушек и бабушек, а сейчас могли эти проявления увидеть своими глазами. Сейчас они понимают, что это единственно возможный и правильный выбор каждого настоящего мужчины, который не может в такие моменты оставаться в стороне, - подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Донецке прошла пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, которые ответили на вопросы местных и зарубежных журналистов.

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