Денис Пушилин рассказал о возможности предоставления россиянам гражданства ДНР

Республика готова на симметричные действия в отношении России Фото: Юрий СОБОЛЕВ

На прошедшей пресс-конференции в Донецке Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о том, что количество жителей Донбасса, желающих получить российское гражданство, увеличивается с каждым днем.

- Действительно, обращений все больше и больше. Это было до признания, после признания, я думаю, количество увеличится, - отметил он.

Отвечая на вопрос российского политолога Дмитрия Куликова о том, планируют ли власти Республики ответить симметрично и предоставить возможность для желающих этого россиян получить гражданство ДНР, он подчеркнул, что такое решение было бы справедливым.

- Я считаю, это было бы правильным с нашей стороны, и здесь можно будет не просто рассчитывать на максимальное упрощение - мы постараемся это закрепить в том числе и законодательно. Обсудим, посмотрим, где здесь можно что поправить, чтобы этот процесс был упрощен максимально. Это действительно будет справедливо, - заявил он.

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