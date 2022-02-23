Глава ДНР: Пересечение границы с Россией для жителей Республики должно стать максимально упрощенным

Сегодня, 23 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналистки телеканала «Оплот» о том, упростится ли для жителей пересечение границы после признания Россией независимости Республики.

- Мы теперь даже формально не Украина. Поэтому пересечение границы с Россией для жителей Республики должно стать максимально упрощенным, - сказал Пушилин.

Он отметил, что есть такой посыл от России, и сейчас соответствующие службы прорабатывают эти вопросы.

Напомним, в Донецке прошла совместная пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. На нее приглашены республиканские, российские и иностранные журналисты.

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