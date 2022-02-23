Глава ДНР: Каждое предприятие обязано предоставить для мобилизации 50 процентов работников призывного возраста

Денис Пушилин объяснил о порядке мобилизации. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 23 февраля, во время пресс-конференции Глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос журналистки из агентства Рейтер о том, кто подлежит мобилизации в ДНР.

- В Республике проходит мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, с учетом состояния здоровья. Есть реальная, не вымышленная угроза нападения Украины, - сказал Пушилин.

Он отметил, что очень важно при этом не перечеркнуть работу экономики. Каждое предприятие обязано предоставить 50 процентов подлежащих мобилизации работников. Кого конкретно - на усмотрение руководства предприятия.

Подлежащим мобилизации вручается повестка. За отказ от прибытия в военкомат для мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в Донецке прошла совместная пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. На нее приглашены республиканские, российские и иностранные журналисты.

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