Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Фото: Надежда Чичерова

Европа забыла о своем историческом прошлом, и Украина ей в этом только содействует. Отсюда и недавнее высказывание генерального канцлера Германии господина Шольца о том, что геноцид на Донбассе - это смешно. Такое мнение выразил во время пресс-конференции в Донецке первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- Мне искренне жаль, что у главы одного из крупнейших европейских государств настолько короткая историческая память. И мне искренне жаль, что эта инфекция беспамятства, как метастаза, поражает Европу. И безусловно, Украина здесь не находится в стороне, - подчеркнул он.

По словам Турчака, признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик и последующая ратификация договоров с ними является самым красноречивым свидетельством того, как россияне на самом деле оценивают происходящее в Донбассе.

- Если бы мы этого не сделали, мне было бы стыдно перед своими детьми и внуком. И мне было бы стыдно перед своим дедом, которого уже нет. Он был артиллерист и дошел до самого Берлина, - сказал он.

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