Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Если проанализировать последние события, можно увидеть, что то, что вызывало у Республики опасения - это скопление личного состава и техники, поставки летального вооружения со стороны стран Запада - сейчас уже проявляется в виде провокаций и, к сожалению, гибели мирного населения. В этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- По последним событиям мы видим, что агрессия со стороны Украины возрастает, - говорит Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что в последние дни в ДНР есть погибшие гражданские жители.

- Это мужчина, простой шахтер, которой шел на работу и не смог дойти до своего места работы - в чем его вина была? Это трое гражданских в автомобиле, которые были убиты огнем противника. Стоит ли говорить, что ситуация критичная, - говорит Пушилин. - Именно поэтому мы были вынуждены объявить об эвакуации населения, в первую очередь женщин, детей, лиц пожилого возраста. Здесь большая благодарность России, здесь ничего удивительного – Россия всегда помогает. Эвакуация делает возможным, не отвлекаясь на близких, нашим военнослужащими в полной мере отдаваться защите наших рубежей.

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